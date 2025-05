Dataside é certificada para atuação com a plataforma Fabric

A Microsoft certificou a Dataside - consultoria especializada em dados e IA, com foco na geração de valor para negócios - como Fabric Featured Partner. Esse reconhecimento posiciona a empresa entre os parceiros oficialmente habilitados a implementar projetos com a Microsoft Fabric.

A obtenção do selo exigiu a comprovação da atuação prática da consultoria com a tecnologia, a certificação formal de sua equipe técnica e a demonstração do consumo efetivo da plataforma por clientes atendidos.

A certificação confirma que a Dataside atende aos padrões e requisitos técnicos estabelecidos pela Microsoft. Com isso, a consultoria passa a ter acesso ampliado a programas especializados, suporte técnico avançado e recursos que contribuem para a entrega mais ágil de soluções em gestão e análise de dados.

Para as empresas que utilizam a Microsoft Fabric, a certificação indica que a Dataside está oficialmente habilitada pela Microsoft para apoiar a adoção da plataforma, que vem sendo utilizada globalmente em projetos de integração de dados, automação analítica e iniciativas de inteligência artificial.

Segundo Joyce Cirino, Analista de Parcerias da Dataside, a certificação é resultado de um esforço coletivo: “Ela reflete o trabalho de toda a equipe, desde os profissionais técnicos, que se mantêm atualizados e certificados, até as áreas de vendas e suporte, que garantem aos clientes acesso às melhores práticas e soluções”.

O reconhecimento reforça a presença da Dataside no ecossistema Microsoft e amplia sua participação em iniciativas que promovem a inovação e aceleram a transformação digital nas organizações.