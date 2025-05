Leite vistoria obras em escola no noroeste do Estado

Cumprindo agendas em Cruz Alta, no noroeste do Estado, nesta quarta-feira (28/5), o governador Eduardo Leite aproveitou para vistoriar as obras da Escola Estadual Margarida Pardelhas. A instituição recebeu investimento de R$ R$ 18,6 milhões do Estado em obras de reforma e ampliação para garantir mais segurança e conforto aos alunos.

Ao final da reforma, a escola terá capacidade para atender entre 1.500 e 2.000 estudantes. A reforma integra um conjunto de obras em quatro escolas em Cruz Alta, que soma investimentos de mais de R$ 20 milhões.

"Será uma escola modelo para essa região e para o Estado", declarou o governador durante a visita -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade

Ao chegar ao local, Leite foi recebido com entusiasmo por estudantes da rede estadual vestindo os uniformes fornecidos pelo governo – ação inédita na história do Estado.

O governador ressaltou os investimentos feitos na escola para que a instituição possa oferecer a melhor estrutura possível para os estudantes. “Será uma escola modelo para essa região e para o Estado, um espaço de acolhimento para o que temos de melhor, que é a juventude do Rio Grande”, afirmou.