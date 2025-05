Acidente envolve dois caminhões na BR-468 em Três Passos

Uma colisão foi registrada por volta das 17h25 desta quarta-feira (28), na BR-468 em Três Passos, envolvendo dois caminhões.

Segundo informações preliminares houve uma colisão traseira envolvendo um caminhão da Procel e um caminhão graneleiro.

O trânsito ficou lento no local em frente a Heller Escavações. Chovia em Três Passos no momento e a pista estava molhada.

Não houve informações sobre feridos.

