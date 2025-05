Tecnologia reduz perdas provocadas por más condições na logística da saúde

O setor da saúde lida diariamente com o transporte e armazenamento de materiais de alto valor e sensibilidade, como medicamentos, vacinas e outros produtos farmacêuticos. A integridade desses itens é crítica para a segurança do paciente e a eficácia dos tratamentos. Variações de temperatura e impactos físicos podem comprometer irremediavelmente esses materiais, gerando perdas significativas e custos elevados.

Durante a feira Hospitalar 2025, que aconteceu na semana passada em São Paulo, a AHM Solution e a SpotSee apresentaram soluções de monitoramento de condição, projetadas para proteger a integridade de produtos sensíveis ao longo da cadeia logística no setor de saúde.

Há mais de 20 anos, a AHM Solution é distribuidora no Brasil da SpotSee, fabricante de dispositivos de monitoramento de condições de materiais, com quase 50 anos de experiência. A empresa oferece uma gama completa de indicadores para monitorar temperatura, impacto, inclinação, vibração, umidade e presença de líquidos. Essas soluções são utilizadas em programas de qualidade no setor de saúde.

Os dispositivos da SpotSee rastreiam as condições de transporte e armazenagem dos produtos mesmo nas etapas mais vulneráveis da cadeia logística. Eles alertam os embarcadores em caso de alterações de temperatura ou impactos que comprometam a qualidade dos materiais.

"Essas soluções são utilizadas para proteger produtos sensíveis, como vacinas e medicamentos. E emitem alertas em tempo real, permitindo ações imediatas para evitar perdas", explica Afonso Moreira, CEO da AHM Solution no Brasil. A seguir, alguns exemplos de aplicação:

No monitoramento de vacinas que exigem refrigeração constante, um indicador como o WarmMark ou ColdMark/FreezeSafe pode alertar imediatamente se a temperatura saiu da faixa segura em algum ponto da cadeia, permitindo a identificação e segregação do lote comprometido antes que chegue ao paciente.





No transporte de equipamentos médicos sensíveis a impacto, um ShockWatch pode indicar se a embalagem sofreu uma queda ou choque severo, sinalizando a necessidade de inspeção antes da instalação ou uso.





Ao rastrear o transporte de produtos farmacêuticos, registradores como o MaxiLog ou SpotBot GL podem fornecer relatórios completos das condições durante todo o trajeto, assegurando a responsabilidade de cada ente da cadeia.

Segundo a SpotSee, esses dispositivos evitam perdas de produtos de saúde, por falhas de acondicionamento, e garantem a qualidade dos itens entregues, de acordo com as especificações dos fabricantes.

“O monitoramento das condições de produtos de saúde ao longo da cadeia logística identifica e comunica eventuais pontos problemáticos, que podem ser sanados imediatamente”, completa Roberto Pinheiro, head da SpotSee no Brasil.

Abaixo, algumas soluções da SpotSee utilizadas no setor de saúde e suas funcionalidades:

Indicadores de temperatura:

WarmMark : mudam de cor quando a temperatura excede um limite máximo aceitável;

FreezeSafe e ColdMark : mudam de cor quando a temperatura cai abaixo do limite mínimo.

ColdChain Complete : monitoram os dois extremos da faixa de temperatura suportada.

Thermax : indicadores para faixas de temperatura entre 29 °C e 290 °C.

SpotCheck : permitem identificação visual imediata se a temperatura está dentro ou fora de uma faixa-alvo.





ShockWatch 2 e ShockWatch RFID : identificam se o produto sofreu quedas, choques ou movimentação inadequada.

TiltWatch Plus e TiltWatch XTR : identificam movimentação inadequada ou inclinação.





MaxiLog : armazenam o histórico de temperatura e umidade em formato eletrônico.

SpotBot GL: fornecem histórico on-line de temperatura e umidade, localização e alertas em tempo real.

Mais informações:

https://www.ahmsolution.com.br/

https://spotsee.com.br/