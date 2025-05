Rio Ibirapuitã ultrapassa cota de inundação e deixa mais de 400 pessoas fora de casa em Alegrete

Com 140 mm de chuva acumulados desde o início da semana, Alegrete enfrenta uma situação crítica. O rio Ibirapuitã ultrapassou nesta quarta-feira (28) a cota de inundação e chegou a 11,12 metros acima do nível normal ao meio-dia, superando com folga os níveis de atenção (7,5 m), alerta (8,5 m) e inundação (9,7 m).

Até o momento, 35 famílias estão desabrigadas (140 pessoas) e outras 54 desalojadas (262 pessoas). Abrigos foram abertos no ginásio do Instituto Estadual Oswaldo Aranha, na Escola Eurípedes Brasil Milano e no Colégio Pôr do Sol.

Uma força-tarefa composta por Defesa Civil, Exército, Bombeiros, secretarias municipais, RGE, PRE e voluntários atua no socorro às vítimas. A prefeitura pode decretar situação de emergência nesta quinta-feira (29).

A população pode solicitar auxílio pelos números (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 ou (55) 99956-6385.