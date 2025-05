Dos grandes centros aos pequenos municípios, governo promove avanços na educação no Rio Grande do Sul

A ampliação dos investimentos na educação está fazendo a diferença em todas as regiões do Rio Grande do Sul. A Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Araby Augusto Nácul, localizada em Lagoa Vermelha, é mais um exemplo de como o Estado está dando um salto na qualificação da infraestrutura e do ensino na Rede Estadual. Os avanços alcançam não apenas os grandes centros, mas também pequenos municípios – como a própria Lagoa Vermelha, que possui cerca de 30 mil habitantes. Esta é mais uma reportagem da série Na Estrada com a Educação .

Lagoa Vermelha integra a 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e a 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediadas no município de Passo Fundo. Na rede de ensino dessa região, o Estado já investiu, desde 2023, R$ 44,1 milhões, propiciando obras, programas educacionais e outras iniciativas pedagógicas. Apenas em Lagoa Vermelha, foram aplicados quase R$ 5 milhões.

A Escola Augusto Nácul recebeu diversas melhorias a partir dos recursos do programa Agiliza Educação. “Fizemos muitos aprimoramentos nas salas de aula, trocamos o piso do corredor, equipamos a cozinha e compramos impressoras, aparelhos de ar-condicionado e datashows, além de vários utensílios. Tudo isso com recursos do Agiliza, que, para nós, é um divisor de águas no Estado”, conta a diretora da instituição, Lisandra Domingues.

Verbas do programa Agiliza possibilitaram reformas em vários ambientes da Escola Augusto Nácul -Foto: Luís André/Secom

As verbas também possibilitaram a reforma da biblioteca e a troca de mobiliário nas salas administrativas. “O Agiliza é um programa que veio para somar nas escolas estaduais. Antes, não conseguíamos fazer muita coisa, porque o recurso que chegava, via autonomia financeira, era para manutenção”, lembra Lisandra. “O Agiliza permitiu que fizéssemos reformas, comprássemos utensílios e atendêssemos às necessidades da escola.”

Os investimentos do governo estadual também estão ajudando a instituição a dar novos passos. A escola implantou o Ensino Médio em Tempo Integral no ano passado e, com verbas do Agiliza, pôde fazer os ajustes necessários, tendo em vista que esse modelo prevê, dentre outras adaptações, o aumento da carga-horária e o oferecimento de salas temáticas variadas. “O programa nos ajudou a reformar espaços e a comprar os itens necessários para poder receber os alunos o dia todo”, explica a diretora.

Além dos investimentos realizados por meio da Secretaria da Educação (Seduc), a instituição recebeu obras gerenciadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). Desde 2023, foram concluídas diversas intervenções: manutenção das instalações elétricas e recuperação do ginásio de esportes e do muro da escola. “Fazia anos que a escola estava completamente aberta e desprotegida. Agora, está cercada e com muito mais segurança”, pontua Lisandra.

Ginásio de esportes da instituição foi recuperado -Foto: Luís André/Secom

Para os estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral Raphael Stédile e Lavínia Lima, o fato de a escola ser um espaço bonito e bem cuidado favorece a aprendizagem e o clima de convivência.

“O pátio, por exemplo, melhorou bastante: ficou muito bonito e agora tem mesas e cadeiras, de modo que podemos nos sentar durante os intervalos. O ginásio, que é algo muito importante para nós, foi reformado. Na cantina, ficou tudo mais organizado. Além disso, agora temos salas temáticas”, enumera Raphael. “A escola, no geral, ficou muito legal, e estamos aproveitando bastante”, conclui. “Com um ambiente acolhedor, você sente mais vontade de estudar”, ressalta Lavínia.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde 2023, a Seduc aplicou R$ 24,9 milhões na 7ª CRE. Desse montante, R$ 3,6 milhões foram utilizados em Lagoa Vermelha, dos quais R$ 473 mil destinaram-se à Escola Augusto Nácul.

Pátio da escola agora tem mesas e assentos -Foto: Luís André/Secom

Nesse período, a SOP empregou R$ 19,2 milhões na 7ª Crop, contemplando 48 demandas de 41 escolas, entre obras concluídas, em andamento ou em fase de contratação. Desse total, R$ 1,3 milhão foram investidos em Lagoa Vermelha, sendo R$ 1,2 milhão especificamente na Escola Augusto Nácul.

Para dar visibilidade às transformações que estão ocorrendo nas escolas estaduais, uma equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) tem percorrido diferentes regiões do Estado, registrando em vídeo as histórias que os investimentos têm ajudado a construir.

Na Estrada com a Educação

Por meio de histórias reais de quem vivencia a ampliação dos investimentos na Educação, o governo do Estado mostra o impacto da valorização do ensino na vida do estudante, do professor e da sociedade nesta série que percorre escolas estaduais no Rio Grande do Sul.