Panduit lança programa para canais no Brasil

A Panduit, fabricante americana de soluções de infraestrutura elétrica e de redes, prevê um crescimento de 20% no mercado brasileiro em 2025, dobrando o faturamento registrado em 2023. Um dos pilares para alcançar essa meta é a ampliação de sua rede de canais, e a implantação do programa de parceiros Panduit ONE Partner visa impulsioná-la em todo o país.

Desenvolvido para apoiar e recompensar provedores de soluções premium que projetam, constroem, instalam e prestam serviços para infraestrutura de rede física, o Panduit ONE Partner oferece capacitação por meio de cursos on-line e treinamentos presenciais, além de certificações em competências-chave para ampliar as habilidades técnicas e comerciais dos parceiros.

"Com o Panduit ONE Partner queremos dobrar nossa rede de canais ainda este ano e chegar a 500 parceiros certificados", afirma Douglas Ozanan, diretor da Groz, representante oficial da Panduit no Brasil.

Por meio do programa, os integradores conseguem não apenas habilitação para utilizar a marca Panduit, como também oferecer garantia em projetos com as soluções da fabricante, acesso a ferramentas exclusivas e participação em fundos de desenvolvimento de parceiros para certificações e marketing cooperativo.

Além disso, ao firmar parceria com a Panduit, os integradores brasileiros têm a oportunidade de participar de um programa de crescimento estruturado em níveis, que oferece recompensas adicionais conforme o comprometimento e a expansão dos negócios.

"A aposta da Panduit na ampliação de sua rede de canais no Brasil reflete a importância do país no fortalecimento da operação latino-americana da empresa, expandindo nosso ecossistema de soluções de infraestrutura na região", conclui Ozanan.

Mais informações sobre o programa Panduit One Partner estão disponíveis no site: https://www.panduit.com/en/about/panduit-partners/panduit-one-partner-program.html.