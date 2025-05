JETOUR revela GAIA e modelos G700 e G900 no Auto Shanghai

Durante o Auto Shanghai, a JETOUR apresentou oficialmente a Arquitetura GAIA. A marca também exibiu os modelos G700 e G900, ambos agora equipados com a plataforma GAIA, marcando a evolução da marca para a era 3.0 de mobilidade híbrida e sistemas inteligentes.

Em 2024, a JETOUR registrou vendas globais de 560.000 unidades — um aumento de 80,3 % em relação a 2023 — e ampliou sua rede para mais de 2.000 pontos de venda e serviços em 67 mercados.

Crescimento e alcance global

Seguindo a estratégia “Travel+”, a JETOUR estruturou sua evolução em três fases: Era 1.0 (uso familiar, séries X70, X90, DASHING), Era 2.0 (conforto off-road, T1, T2) e agora Era 3.0, com foco em plataformas híbridas, sistemas de assistência e arquitetura dedicada ao off-road. A JETOUR também mantém parceria estratégica com o Cheetah Conservation Fund (CCF) em iniciativas de conservação ambiental.

Arquitetura GAIA: plataforma híbrida off-road de próxima geração



A GAIA é uma plataforma dedicada a ambientes off-road, integrando dois sistemas de propulsão: o iDM-O Super Híbrido, que combina motores elétricos e motor de combustão de alta eficiência para equilibrar potência e consumo; e o iEM-O Extensor de Alcance Anfíbio, que fornece até 18.000 N·m de torque nas rodas e 2.500 N de empuxo, habilitando mobilidade em terra e na água.

O chassi dedicado dispõe de suspensão ajustável com deslocamento de até 150 mm e altura livre ao solo de 350 mm. Funções off-road incluem virada em ponto (skid-steer), marcha “crab-walk” e controles de grau marinho para operação anfíbia. A plataforma conta ainda com comunicação via satélite de baixa órbita, geração de oxigênio a bordo, cockpit imersivo assistido por IA, navegação avançada, assistência de estacionamento, conectividade em nuvem e atualizações over-the-air.

“Com a GAIA, a JETOUR integra sistemas híbridos de alta eficiência e recursos de controle eletrônico para ampliar as funcionalidades off-road, incluindo condução terrestre e anfíbia com precisão de manobra e gestão de energia otimizada”, disse Ke Chuandeng, vice-presidente assistente da Chery Automobile Co., Ltd. e presidente da JETOUR Internacional.

Pré-estreia mundial dos modelos G700 e G900 sobre a GAIA

No primeiro dia do evento, o estande da série G atraiu entusiastas interessados nas capacidades dos novos modelos. O JETOUR G700 combina o sistema iDM-O Super Híbrido e um motor 2.0 TD (45,5 % de eficiência térmica), alcança até 210 kW de potência e 6 446 N·m de torque nas rodas, sendo projetado para operação em desertos, regiões montanhosas e variados tipos de solo.

O JETOUR G900 adota o sistema iEM-O Extensor de Alcance Anfíbio com drivetrain vetorial de quatro motores, oferece tração ajustável para operação em terra e na água e conta com cabine com geração de oxigênio a bordo, cockpit assistido por IA e conectividade integrada.

Perspectivas futuras

A JETOUR planeja ampliar seus investimentos em P&D de tecnologias híbridas para ambientes off-road, assim como desenvolver um ecossistema inteligente que atenda aos requisitos técnicos e operacionais em diferentes cenários de exploração.