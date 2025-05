ANALOC Rental Show debaterá os rumos do setor de locação

A 3ª ANALOC Rental Show, uma das principais mostras de equipamentos, tecnologias e sistemas para locação do Brasil, preparou uma programação de palestras e rodas de conversa com nomes de peso da economia, da gestão e da liderança empresarial.

A feira acontece de 4 a 6 de junho de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte (MG), e reúne fornecedores, fabricantes e locadores de todo o Brasil. “No auditório, vamos transformar o evento em um ponto de disseminação de conhecimento e atualização profissional”, explica Reynaldo Fraiha, diretor da ANALOC Rental Show.

A proposta é valorizar o conhecimento como ativo estratégico para os empresários da locação. “Para isso, construímos uma agenda de palestras voltada a quem vive os desafios da gestão, da concorrência e da profissionalização do setor”, complementa Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor executivo da Sisloc Softwares de Gestão e presidente do Grupo LocadoresBR.

Elas no comando

Um dos momentos mais aguardados pelo público feminino acontece no dia 4 de junho, às 16h30: trata-se do Conexão Gestoras, um evento exclusivo para as mulheres do universo do rental compartilharem experiências, fortalecerem o networking e se inspirarem com grandes profissionais do setor. O tema deste ano será “Gestão de alto impacto – desafios e oportunidades no setor.

Conduzido por Talita e Helen Zácaro, diretoras da Locaza Rental, o Conexão Gestoras terá como convidadas: Priscila Liske, especialista em liderança; Lorena Pessoa, da Locflex; Adriana Tavares, da Haix Rental; Daniele Cruzatto, da Tecnogera; e Fernanda Fasolin, especialista em riscos financeiros.

Economia e gestão

No dia 5, às 14h, entra em cena o jornalista e economista Luis Artur Nogueira, para falar sobre o tema "Perspectivas econômicas e políticas para o mercado de locação 2025/2026". Luis Artur é um dos palestrantes mais aguardados desse evento, por fazer conjecturas alinhadas às expectativas dos empresários do setor de locação de equipamentos.

Às 15h, Juliano Ohta, conselheiro das Tintas Leinertex, do grupo belga NMC e do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), palestrará sobre o tema "Gestão da transformação”.

No dia 6, às 14h, o professor e palestrante internacional Luis Lobão vai explanar sobre o tema "A transformação da jornada comercial", num momento em que as empresas do ramo vivem um processo de aperfeiçoamento de gestão administrativa e comercial.

Na sequência, às 14h40, acontece uma mesa redonda onde líderes do setor falarão sobre os aspectos técnicos, administrativos, econômicos e mercadológicos mais pertinentes às empresas de aluguel de máquinas. Estarão presentes: Eurimilson Daniel, presidente da Escad Rental, vice-presidente da Sobratema, diretor da ANALOC e diretor do Deconcic FIESP; Leônidas Ferreira (Leo Sisloc), CEO da Sisloc e presidente do Grupo LocadoresBR; Sérgio Guerra Lages, CEO do Grupo Orguel; Abraham Curi, CEO da Tecnogera Energia e Equipamentos; e Paulo Esteves, presidente da ANALOC e CEO da Nest Rental.

Eventos e palestras técnicas

Além dos painéis estratégicos, a ANALOC Rental Show também terá uma grade de palestras técnicas elaboradas pelo Sindileq-MG, voltadas ao dia a dia dos profissionais da locação de equipamentos. Essas palestras acontecerão simultaneamente, na parte da manhã. Confira:

Dia 5 de junho

10h às 12h – 9º Encontro Regional de PEMTs – ABRASFE (mediação: Alexandre Pandolfo)

10h às 11h – Dr. Paulo Gandra – Gestão de risco em locação de bens móveis

10h às 12h – Renan Berracozo (Makita) – Organização eficiente de oficina e estoque

11h às 12h – Dra. Adriana de Fátima Moreira (Eficaz Gestão Tributária) – Impactos da reforma tributária para locadoras

Dia 06 de junho

10h às 11h – Thales Ramon (Mecan) – Andaimes e escoramentos: normas e insights de lucratividade

10h às 12h – Renan Berracozo (Makita) – Estratégias de fidelização para locadoras

11h às 12h – Ricardo Righi (MTower) – Tecnologia e sustentabilidade na redução de custos

Todas as palestras acontecem dentro da feira, com participação gratuita para visitantes credenciados. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

3ª ANALOC Rental Show

- Data: 4, 5 e 6 de junho de 2025

- Local: Expominas – Av. Amazonas, 6200 – Belo Horizonte (MG)

- Horários: 4/6 das 13h às 20h | 5 e 6/6 das 10h às 20h