Empresário autor de homicídio em Três de Maio, se apresenta e alega legitima defesa

O empresário Três-maiense, autor do homicídio que tirou a vida do caminhoneiro Paulo Mébius, natural de Horizontina, na última terça-feira (20/05/25), se apresentou na Delegacia de Polícia, no fim da tarde da última quarta-feira (21), e alegou defesa legitima putativa. Acompanhado do advogado Jairo Cardoso Soares, o empresário de 45 anos, revelou que ele e integrantes da família estariam sendo ameados pelo caminhoneiro.

O advogado, diz que a alegação de legitima defesa, “pode ser constatada através de depoimentos de várias testemunhas e por filmagens do sistema de segurança de algumas empresas que flagraram o fato trágico”. Soares acrescenta “que as ameaças vinham desde a sexta-feira (16), quando Mebius, teria jogado lixo na casa do empresário e em seguida ateou fogo na borracharia e furtou o veículo”. O advogado frisa que imagens comprovando essas afirmações, foram entregues na polícia.

O homicídio aconteceu por volta das 17h30, no bairro Glória, imediações do salão Redel, em Três de Maio. Conforme informações, momentos antes do crime, aconteceu um desentendimento entre um empresário do município e Mébius, que na madrugada do dia anterior (19), havia ateado fogo em uma borracharia e furtado uma caminhonete GM D20, pertencente a uma oficina no mesmo bairro.

A Polícia Civil segue investigando o crime.