Três pessoas são indiciadas por acidente com ônibus da UFSM que matou sete pessoas

A Polícia Civil indiciou três pessoas pelo acidente com o ônibus da UFSM que matou sete e feriu 26 pessoas em Imigrante, no Vale do Taquari, em 4 de abril. Foram responsabilizados por homicídio culposo e 21 lesões corporais o motorista do coletivo, o responsável pelo setor de transporte da universidade e uma representante da empresa contratante.

Segundo a investigação, o motorista não seguiu os procedimentos de segurança e não freou o veículo em uma descida. Já o servidor da UFSM teria negligenciado a manutenção do ônibus, que apresentava desgaste crítico em um dos freios traseiros. A terceira indiciada é acusada de não verificar a qualificação dos condutores contratados.

O inquérito, com mais de mil páginas, ouviu 40 pessoas e apontou falhas técnicas e administrativas como causas do acidente. O ônibus transportava professores e alunos para uma visita técnica quando caiu de uma ribanceira de mais de 50 metros.