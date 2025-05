LUZA aposta no Brasil como polo global de engenharia e tech

O empresário português Tiago Monteiro, fundador e CEO da LUZA Group, anunciou que o Brasil será um dos principais focos estratégicos de investimento da companhia nos próximos anos. Reconhecendo o potencial do país como celeiro de talentos em tecnologia e engenharia, a LUZA planeja ampliar sua presença com foco na integração de profissionais brasileiros em projetos de relevância internacional.

Com sede em Portugal e presença em nove países, a LUZA Group é uma multinacional especializada em soluções de engenharia e tecnologia. Atua por meio de outsourcing, consultoria e projetos turnkey, conectando empresas a profissionais em setores como mobilidade, energia, tecnologias da informação, telecomunicações, mineração, ciências da vida e defesa.

“Acreditamos no Brasil como protagonista no cenário global. Os profissionais brasileiros se destacam por sua resiliência, criatividade e excelência técnica. É um mercado com alto potencial de contribuição para os desafios complexos da engenharia e da transformação digital”, afirma Monteiro.

A LUZA tem identificado oportunidades estratégicas no Brasil e aposta no país como base para expandir dois de seus pilares em crescimento: a conexão entre talentos e desafios globais e a integração de profissionais brasileiros em projetos de engenharia e tecnologia de alta complexidade. Para isso, a LUZA vem estruturando parcerias com o objetivo de expandir o acesso a oportunidades que alinham competências técnicas, visão de futuro e impacto real nos negócios.

O movimento reforça o posicionamento da companhia como um ecossistema ágil, voltado à inovação e à valorização de pessoas como diferencial competitivo.

Sobre Tiago Monteiro

Tiago Monteiro é engenheiro mecânico, nascido em Oliveira de Azeméis, Portugal. Atuou profissionalmente no México e no Brasil antes de fundar a LUZA Group, empresa que opera no setor de engenharia e tecnologia. Sua atuação envolve gestão empresarial e direcionamento estratégico em contextos multinacionais.

Sobre a LUZA Group

A LUZA Group é uma empresa de origem portuguesa que atua no setor de engenharia e tecnologia. Presente em nove países, fornece serviços por meio de modelos de outsourcing, consultoria e projetos turnkey. A empresa desenvolve soluções conforme a demanda de clientes em diferentes segmentos e localidades.