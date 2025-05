Fotógrafo Sebastião Salgado morre aos 81 anos

Guerra Há 6 horas Dado como morto, caxiense ferido por granada na guerra da Ucrânia é encontrado com vida e recebe honrarias Nascido em Caxias do Sul, o jovem Vítor Eduardo Pellenz embarcou em uma jornada que poucos ousariam sequer imaginar.

PGE Há 9 horas Atuação da Procuradoria-Geral do Estado viabiliza continuidade do concurso para oficiais da Brigada Militar A atuação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) garantiu a continuidade Concurso Público para oficiais da Brigada Militar. A decisão foi proferi...