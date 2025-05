Filho do vice-prefeito de Nonoai é morto em violento conflito indígena

Um confronto na Terra Indígena de Nonoai, no norte do Rio Grande do Sul, deixou uma pessoa morta e ao menos dois indígenas feridos na manhã desta quinta-feira (22). Conforme informações da Brigada Militar (BM), o fato aconteceu por volta das 7h, após testemunhas acionarem a corporação.

A vítima fatal foi identificada como Décio dos Santos de Melo, de 28 anos, filho do vice-prefeito da cidade, Décimo Pedro de Melo.

Conforme informações da rádio Tapejara, além da vítima fatal, outras duas vítimas foram encaminhadas ao hospital local. Um dos feridos, um homem de 30 anos, foi atingido na cabeça e precisou ser transferido a uma unidade hospitalar de Erechim. O estado de saúde é considerado grave. A outra vítima é uma mulher de 37 anos que apresentava ferimento em um dos braços.

Ainda segundo a rádio Tapejara, a confusão está relacionada à disputa pelo cacicado da reserva. Conforme a BM, uma residência e uma motocicleta foram incendiadas durante as ações.

Equipes da Força Nacional, Funai, Polícia Federal, Brigada Militar e Batalhão de Polícia de Choque atendem à ocorrência.