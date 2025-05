Apronet busca facilitação do crédito de US$ 100 milhões do BID para provedores

O gerente executivo da Apronet, Guilherme Schmitz, representou a entidade e seus associados no painel sobre o financiamento de US$ 100 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltado aos provedores de serviços de Internet (ISPs), realizado na quinta-feira, 8, durante o Abrint Global Congress 2025, em São Paulo.

A associação integra o Grupo de Trabalho (GT) de Crédito responsável por acompanhar a estruturação desse recurso para o setor. De acordo com Schmitz, o financiamento está em fase final de aprovação governamental e deve ser destinado a investimentos de longo prazo.

Entre estes investimentos, estudam-se aportes em áreas como expansão de infraestrutura, visando ampliar a capacidade de atendimento dos provedores, bem como melhorar o acesso de pessoas de todas as regiões à Internet de qualidade. A ideia, conforme o executivo, é alcançar as linhas de crédito com condições mais atrativas do que as tradicionalmente oferecidas pelos bancos no curto prazo.

“O objetivo do GT é fazer com que essas informações sobre o financiamento cheguem de maneira clara e objetiva aos provedores”, explica o gerente. “Nosso grupo reúne diversas associações regionais e atua como um elo entre o setor financeiro, as autoridades e os ISPs”, complementa.

Ainda segundo Schmitz, o GT de Crédito também está desenvolvendo um site com orientações detalhadas para que os provedores possam acessar o financiamento, além de canais em redes sociais como LinkedIn e Instagram para facilitar a comunicação com as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs).

“A iniciativa é um marco para o setor, que historicamente teve acesso limitado a crédito estruturado, e representa uma oportunidade real de fortalecimento e crescimento sustentável para os ISPs em todo o país", conclui Schmitz.