Com IA e debates sobre o setor, SOMA Contábil estreia em SP

A contabilidade no Brasil passa por mudanças, e o papel do profissional da área tem se ampliado, englobando atividades que envolvem análise, estratégia e participação em processos decisórios nas organizações. Com esse foco, chega a São Paulo, no próximo dia 20 de maio, no hotel Wyndham Ibirapuera, a primeira edição do SOMA Contábil, evento gratuito criado pela empresa brasileira SIEG Soluções Fiscais Estratégias em parceria com a multinacional Thomson Reuters.

O SOMA Contábil é uma jornada nacional que vai passar neste ano por 13 cidades, distribuídas pelas cinco regiões do país. Após a capital paulista, o evento - cujo objetivo central é transformar a forma como o setor contábil se atualiza, se conecta e se fortalece no Brasil - chegará em Campinas, no dia 22 de maio.

Com uma nova proposta, o SOMA Contábil aposta em experiências mais fluídas e práticas. Em vez de uma sequência linear de palestras, o evento aposta em conteúdos técnicos e educacionais, demonstrações ao vivo de tecnologias aplicadas, debates sobre tendências e espaços para troca genuína entre profissionais da área. Além disso, os contadores poderão levar os seus clientes para o evento.

"O contador brasileiro é muito mais do que um executor de rotinas fiscais. Ele é o elo entre o negócio e a estratégia. O SOMA Contábil nasce para reconhecer essa importância e, mais do que isso, para criar um espaço de troca genuína, com conteúdo relevante e tecnologia aplicada à prática contábil", afirma Henrique Carmellino, CEO da SIEG Soluções Fiscais Estratégicas.

As inscrições são gratuitas e limitadas, podendo ser feitas pelo site oficial do SOMA Contábil. A programação inclui temas como Reforma Tributária, Inteligência Artificial, liderança, inovação contábil e cases reais de profissionais e empresas que souberam transformar seus escritórios e sua atuação no mercado.

Além disso, os participantes poderão conhecer de perto as soluções da SIEG e da Thomson Reuters, voltadas à automação de processos e à análise estratégica de dados contábeis, duas demandas crescentes num setor que passa por intensa digitalização.

"Estamos passando por uma revolução silenciosa no setor. A contabilidade, cada vez mais, se torna protagonista das decisões empresariais. O SOMA foi pensado para empoderar esse novo perfil de contador: mais analítico, mais estratégico e mais conectado às reais necessidades dos seus clientes", completa Carmellino.

Segundo dados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Brasil conta com mais de 500 mil profissionais da contabilidade e mais de 80 mil escritórios de contabilidade em operação. Essa base sólida de profissionais não apenas garante a conformidade fiscal e a estabilidade econômica do país, como também exerce um papel essencial ao orientar empresários na gestão e na saúde financeira de seus negócios.

“Esses números reforçam a relevância de encontros como o SOMA Contábil no processo de qualificação técnica e fortalecimento da classe. O evento é indicado para contadores que buscam mais do que atualização: é voltado àqueles que procuram pertencimento, evolução profissional e impacto real no seu dia a dia”, ratifica o CEO da SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, Henrique Carmellino.

CALENDÁRIO

A agenda do SOMA Contábil segue até outubro, com passagens por cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre e Curitiba. Próximos eventos:

Junho – Rio de Janeiro (10), Belo Horizonte (12) e Brasília (17);

Julho – Fortaleza (15), Natal (17), Recife (22) e Salvador (24);

Agosto – Vitória (21);

Setembro – Porto Alegre (11), Florianópolis (16) e Curitiba (18);

Outubro – Região Norte

PROGRAMAÇÃO:

13h - Credenciamento geral e abertura dos stands de vendas

14h - Abertura oficial

14h15 - Case 1

14h55 - Conteúdo técnico

15h45 - Coffee break e feira de negócios

16h15 - Conteúdo educacional

17h15 - Demo show

17h55 - Painel

18h45 - Happy hour

SOBRE A SIEG

Fundada em 2012, no Recife (PE), a SIEG Soluções Fiscais Estratégicas é uma empresa de tecnologia contábil, com atuação em todo o território nacional. Com 17% de participação de mercado, a empresa atende mais de 20 mil clientes em todos os estados brasileiros e processa 480 milhões de documentos fiscais por mês, promovendo a automação e otimização da gestão tributária e fiscal. Seu portfólio inclui ferramentas como SIEG HÜB, SIEG IriS, SIEG IR, SIEG Folha e SIEG Emissor, que automatizam processos com mais eficiência e segurança às rotinas contábeis.

Além da inovação tecnológica, a SIEG investe na capacitação profissional do setor contábil. Em 2024, lançou a SIEG Academy, oferecendo treinamentos e conteúdos especializados para profissionais e estudantes da área. Com um ambiente corporativo reconhecido entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo ranking Great Place to Work (GPTW), a SIEG segue ampliando sua atuação e reafirmando seu compromisso com a transformação digital no setor contábil.