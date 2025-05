Preso por homicídio é alvo de operação por coagir testemunhas de dentro do presídio

Na manhã desta segunda-feira (19), a Delegacia de Polícia de Victor Graeff cumpriu mandado de busca e apreensão numa das celas do Presídio Regional de Passo Fundo, onde foram apreendidos quatro (4) aparelhos celulares.

O alvo – que está preso preventivamente por homicídio – é investigado por coação no curso do processo, eis que estava se utilizando de aparelho telefônico no ambiente prisional para coagir familiares da vítima de homicídio e testemunhas do fato.

Participaram também da diligência agentes da DP de Não-Me-Toque e da Polícia Penal.

