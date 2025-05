Jovem atleta de Vista Gaúcha é exemplo de superação e conquista internacional

Com apoio da Administração Municipal de Vista Gaúcha e do CRAS, o jovem Augusto Rodrigues Mergen, de 14 anos, conquistou medalhas de ouro e bronze no Campeonato Intermunicipal ITMC de Taekwondo, realizado em Buenos Aires, Argentina. Representando o município e integrante da oficina de Taekwondo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Augusto brilhou na competição e encheu de orgulho a comunidade local.

A participação foi viabilizada integralmente pela Prefeitura, que custeou todas as despesas da viagem, reafirmando seu compromisso com o incentivo ao esporte e à formação de crianças e adolescentes. O trabalho do Mestre Luís Carlos Pimentel, responsável pela oficina, também foi essencial para o desempenho do atleta.

A mãe de Augusto, Cleunice Rodrigues de Oliveira, acompanhou o filho e teve papel importante em seu apoio emocional. A conquista internacional do jovem é reflexo direto dos investimentos em políticas públicas voltadas ao esporte e ao desenvolvimento social da juventude. Prefeito Claudemir José Locatelli fez questão de parabenizar o atleta pela conquista.