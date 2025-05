Foragido por tráfico de drogas é preso após pedir ajuda aos policiais

Na noite de sábado (17/05), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava foragido da justiça. O fato ocorreu na rodovia BR-287, em Santiago.

Por volta das 21h, os policiais foram acionados por um motorista que estava com o veículo em pane mecânica. Ao chegar ao local, durante o auxílio, em consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou haver um mandado de prisão por tráfico de drogas contra o condutor.

O homem, de 34 anos e natural de Esteio, foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária. Ele possuía diversas ocorrências policiais anteriores, entre elas crimes relacionados ao tráfico de drogas, ao comércio ilegal de armas de fogo e organização criminosa.

