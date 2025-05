Startup conecta setor imobiliário e grandes bancos

Em 2025, a força de uma empresa pode estar diretamente ligada à sua capacidade de atuar de forma integrada com diferentes segmentos da economia — inclusive com setores que, à primeira vista, não fazem parte de sua cadeia direta? Para a Hoff Analytics, sim, pois sua plataforma de inteligência de dados especializada no setor da construção civil tem sido utilizada por fabricantes de materiais, construtoras, concessionárias de gás e energia e, mais recentemente, por grandes bancos.

A empresa tem utilizado como diferencial a capacidade de fornecer uma leitura aprofundada do mercado imobiliário nacional, com base em dados estruturados sobre obras em andamento, movimentações de incorporadoras e dinâmicas regionais que muitas vezes não estão presentes nos relatórios de mercado mais tradicionais.

Segundo a Hoff, ela tem concentrado esforços para apoiar instituições financeiras com camadas de dados que permitem a construção de cenários diferenciados, ultrapassando o foco exclusivo em capitais e grandes centros urbanos. Sendo a sua proposta oferecer uma leitura do mercado da construção que permita identificar, com mais precisão, os polos de expansão imobiliária em diferentes regiões do país — contribuindo diretamente para avaliações de risco, concessão de crédito, decisões de investimento e planejamento estratégico.

Para Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, o mapeamento granular da construção civil no Brasil tem revelado lacunas relevantes nos critérios de avaliação normalmente utilizados pelos bancos. “Os dados disponíveis ainda se concentram nas principais capitais, deixando de fora mercados que também movimentam volume expressivo em obras e desenvolvimento imobiliário. Essa limitação impacta diretamente grandes instituições, especialmente quando falamos em oportunidades de crédito, análises de garantias e decisões de alocação de capital”, afirma.

A empresa também observa que muitas construtoras com forte atuação regional não aparecem em rankings nacionais, o que pode distorcer a leitura do mercado. “Quando se fala das 100 maiores construtoras, por exemplo, é importante considerar que esse ranking é concentrado em regiões metropolitanas e/ou composto por empresas parceiras da publicação. Em um país de dimensões continentais, encontramos construtoras com grande volume de obras que sequer figuram nessas listas. Só em 2024, a Hoff identificou milhares de obras entregues com mais de 100 mil metros quadrados. Isso mostra a importância de uma leitura mais ampla e precisa do setor”, complementa Bichoff.

A expectativa da empresa é que, ao longo do segundo semestre, o uso de dados estratégicos do ecossistema da construção civil se intensifique no setor financeiro. “Acreditamos que a leitura do mercado da construção civil, atualizada e validada, pode ser um diferencial decisivo para os bancos. Nosso papel é dar visibilidade ao que acontece também fora dos grandes centros e apoiar áreas de inteligência de mercado com o poder dos dados”, conclui o fundador.