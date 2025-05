Nomus anuncia novas funcionalidades para aprimorar a gestão

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Tecnologia Há 10 horas Apronet busca facilitação do crédito de US$ 100 milhões do BID para provedores Associação integra o Grupo de Trabalho (GT) de Crédito responsável por acompanhar a estruturação deste recurso para o setor

Tecnologia Há 10 horas Phishings criados com IA avançam no uso do fator humano como porta de entrada Estudos indicam que, além de malwares e vulnerabilidades de sistemas, o novo campo de batalha está nos gatilhos mentais explorados pelos cibercrimi...

Tecnologia Há 11 horas IA ganha 1 milhão de novos usuários com gerador de imagens Assistente de inteligência artificial recebe mais de 1 milhão de novos usuários com viral que permite geração de imagens inspiradas na estética do ...

Tecnologia Há 12 horas Inteligência artificial transforma rotinas de médicos Automação, dados e marketing digital ampliam a produtividade e otimizam a jornada do paciente em clínicas com presença digital estruturada