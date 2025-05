Com foco em hidrogênio verde e semicondutores, Invest RS embarca para missão aos Países Baixos e à Bélgica

Com agendas nos Países Baixos e na Bélgica, a Invest RS iniciou no final de semana mais um roteiro de promoção e conexão internacional. As agendas ocorrem entre 19 e 23 de maio. Nos Países Baixos, a agência participa, em Rotterdam, do World Hydrogen Summit 2025, o maior evento global dedicado ao hidrogênio verde. Em Antuérpia, acompanha o ITF World, que foca em inovações tecnológicas, especialmente nas áreas de semicondutores e inteligência artificial. O programa da missão também envolve uma visita ao porto de Antuérpia, na Bélgica.



Conforme o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, as duas agendas são passos importantes na estratégia da agência de promover o Rio Grande do Sul e conectar o potencial do Estado às oportunidades do mercado global. “Voltamos de Nova York, onde organizamos pela primeira vez um RS Day, convencidos de que é irreversível o caminho da presença internacional do nosso Estado, não só para sermos vistos, entrarmos no radar dos investidores, mas para descobrir oportunidades”, explica.



A equipe que integra a viagem é composta por Lucila Pellegrini, gerente de Negócios de Energia e Infraestrutura, e Sérgio Müller, gerente de Estratégia. A agenda em Rotterdam prevê visitas técnicas, encontros com investidores e participação no estande organizado pela Apex Brasil. Um dos pontos mais importantes do roteiro será uma apresentação de oportunidades gaúchas no painel “Latam Day”, marcado para quinta-feira (22/5). Na Bélgica, está prevista uma visita ao hub de hidrogênio verde, um dos principais da Europa.



De acordo com Lucila, o objetivo é realizar networking com investidores estrangeiros, empresas, profissionais de referência e tomadores de decisão no campo da transição energética. “Queremos promover a imagem do Estado como destino de investimentos e como parceiro estratégico no segmento de transição energética. O papel da Invest RS é identificar um portfólio de oportunidades de investimentos relevantes no setor”, explica.



Müller irá participar da programação do ITF World, nos dias 20 e 21 de maio. “O fórum reúne líderes da indústria para discutir avanços e desafios na transformação digital. Queremos alinhar o Estado do Rio Grande do Sul a eixos estratégicos de atração de investimentos sustentáveis e de alta tecnologia”, afirma.



A Invest RS é uma agência de desenvolvimento que opera como ferramenta do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, anunciado pelo governo do Estado em outubro de 2024. Atua em cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, demais órgão de governo e sociedade. A instituição está estruturada para oferecer serviços de inteligência de mercado e apoio a investidores e exportadores, com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom Invest RS

Edição: Secom