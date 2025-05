Canon participa da Semana ABC 2025 com debate sobre cinematografia

A Canon marca presença na Semana ABC 2025, de 14 a 16 de maio, um dos principais eventos dedicados à cinematografia no Brasil, realizado pela Associação Brasileira de Cinematografia. O encontro acontece na Cinemateca Brasileira, localizada na Vila Mariana, em São Paulo, e reunirá profissionais da área audiovisual em mesas de debate, apresentações técnicas e networking de alto nível.

Durante o evento, a Canon contará com um estande em que serão apresentados alguns dos principais equipamentos voltados ao cinema e à produção profissional, incluindo as novas Câmeras Cinema EOS C80 e EOS C400, dois modelos para produções exigentes em diferentes formatos. O espaço será uma oportunidade para os participantes conhecerem de perto as tecnologias da marca e tirarem dúvidas com especialistas.

Além disso, a Canon será destaque na Mesa 07, no dia 15 de maio (quinta-feira), às 16h30, com a apresentação: “Cinematografia para produções em cenário virtual – um novo universo criativo e novos desafios técnicos”.

A conversa contará com a participação de Clecio Roberto, Executivo de Contas da área IPS (Imaging Products & Solutions) da Canon do Brasil, e do diretor de fotografia João Castelo Branco.

O bate-papo irá abordar o crescente uso de painéis de LED com cenários virtuais e como essa tecnologia tem transformado a produção audiovisual no país. A Canon apresentará cases e soluções desenvolvidas para esse tipo de ambiente, com destaque para ferramentas acessíveis voltadas tanto à produção de plates quanto à filmagem em estúdios virtuais.

“A cinematografia em cenários virtuais representa uma nova fronteira criativa e técnica. Estamos falando de uma mudança de paradigma na forma como se produz imagem, e a Canon tem investido fortemente em soluções que atendem a essa nova demanda com qualidade, precisão e acessibilidade para o mercado brasileiro”, afirma Fabio Zuccaratto, gerente da área IPS da Canon do Brasil.

Além da programação técnica, a Semana ABC 2025 encerra com a tradicional Cerimônia do Prêmio ABC e a Canon participará com a entrega de uma das categorias do prêmio.

Mais informações e programação completa:

Semana ABC: https://abcine.org.br/eventos/semana-abc-2025/

Prêmio ABC 2025: https://abcine.org.br/eventos/premio-abc-2025/

Serviço – Semana ABC 2025

Quando e onde:

Cinemateca Brasileira

Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana – São Paulo/SP

De 14 a 16 de maio de 2025