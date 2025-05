Incêndio destrói caminhão de floricultura na RSC-472 em Tenente Portela

Um caminhão da Floricultura Horti Sommer, de Três Passos, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (15), na RSC-472, em Tenente Portela.

O incêndio começou por volta das 14h, após uma possível pane elétrica no motor, e destruiu completamente a cabine do veículo.

Embora o fogo não tenha atingido diretamente o baú, a carga de flores e plantas sofreu danos severos por causa da fumaça e do calor, resultando em perda total.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela atuaram rapidamente no combate às chamas e no rescaldo. O trânsito no trecho ficou lento, mas não houve bloqueio. Ninguém se feriu.