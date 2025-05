Bombeiros são chamados para combater incêndio em residência, mas o fogo era no galinheiro

Por volta das 23h30 do dia 14 de maio, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros de Três Passos deslocou até uma residência localizada no bairro Pindorama, na rua Libero Badaró, pois segundo informação via fone 193, havia uma residência pegando fogo.

Conforme informações, ao chegar no local verificou-se tratar de fogo no galinheiro no pátio da edificação unifamiliar. O mesmo ficava próximo da residência. Foram utilizados cerca de 2000 litros de água no combate. A proprietária conseguiu retirar as galinhas, mas informou que havia ficado alguns pintinhos.

A provável causa do incêndio foi um curto circuito, pois havia uma extensão com uma lâmpada ligada no galinheiro. Um dos moradores da residência, já havia desligado ao disjuntor da luz quando a guarnição chegou ao local. Ninguém ficou ferido.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.