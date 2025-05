Suspeito de mais de 20 furtos é preso em Ametista do Sul

A Polícia Civil de Ametista do Sul, com apoio da Brigada Militar, prendeu na manhã desta terça-feira, 14, um homem de 24 anos, apontado como autor de uma série de furtos ocorridos no município entre maio de 2024 e abril de 2025. A prisão ocorreu após a expedição de mandado de prisão preventiva, solicitado pela autoridade policial com base nas investigações em curso.

De acordo com o delegado Gustavo Fleury, o suspeito possui extensa ficha criminal por crimes patrimoniais e agia de maneira reiterada e metódica, invadindo residências durante o período noturno, muitas vezes com as vítimas dentro das casas.

Já foram registradas mais de 20 ocorrências policiais com o mesmo modus operandi, e em diversos casos há imagens de câmeras de segurança que confirmam sua atuação.

As diligências investigativas desenvolvidas pela Polícia Civil, somadas ao trabalho ostensivo da Brigada Militar e ao apoio da comunidade, foram decisivas para o êxito da operação.

O delegado destacou a importância da ação integrada entre os órgãos de segurança pública e da colaboração da população na elucidação dos crimes.

