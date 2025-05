Polícia Deflagra Operação Tentáculos e Prende Três Suspeitos por Tráfico de Drogas em Santo Augusto

No fim da tarde desta quarta-feira (14), a Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Penal, deflagrou a Operação Tentáculos em Santo Augusto, resultando na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi coordenada pelo delegado Bruno Chaves e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nos bairros Petrópolis e São João.

Durante a operação, foram presas duas mulheres e um homem. As equipes também apreenderam aproximadamente 300 gramas de cocaína e diversos aparelhos celulares, que serão analisados no curso das investigações.

Ao todo, 46 policiais participaram da ofensiva.

