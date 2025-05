Homem condenado por roubo é preso no parque de exposições em Palmeira das Missões

Na tarde desta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, policiais civis da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões, em ação conjunta com a 1.ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo, cumpriram mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Passo Fundo.

O mandado judicial foi cumprido no Parque de Exposições Telmo Schardong, nesta Cidade de Palmeira das Missões, ocasião em que foi preso um homem de 35 anos, condenado a pena privativa de liberdade de 02 anos e 8 meses, pela prática do crime de roubo.

Após os procedimentos legais, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.

