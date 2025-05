Projeto cria programa de capacitação para empregar pessoa com deficiência em áreas com alta demanda

O Projeto de Lei 4349/24 cria o Programa Nacional de Capacitação Profissional Inclusiva (PNCPI). O objetivo é preparar pessoas com deficiência para atuarem em profissões com alta demanda no mercado de trabalho. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

Segundo o projeto, entre as áreas de formação prioritárias estão: tecnologia da informação, indústria criativa, atendimento ao cliente, e comércio e administração.

Os cursos serão ofertados por meio de parcerias do governo federal com:

instituições do Sistema S (Senai, Senac, Sebrae);

universidades públicas e privadas; e

organizações da sociedade civil que atuem na inclusão profissional de pessoas com deficiência.

Empresas que contratarem pessoas com deficiência formadas pelo programa terão direito à redução de até 15% na contribuição previdenciária patronal nos primeiros 12 meses de contratação, além de isenção de encargos trabalhistas sobre os salários por igual período.

Autor do projeto, o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) afirma que o PNCPI favorece a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também promove a autonomia econômica e eleva a qualidade de vida dessas pessoas.

“Ao direcionar a formação para setores prioritários, o programa contribui para o aumento da competitividade e inovação no mercado, respondendo às necessidades de mão de obra qualificada e diversificada”, diz o autor.

Próximas etapas

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Trabalho; de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.