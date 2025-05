Estudo aponta dados sobre uso de IA no marketing digital

Um estudo recente conduzido pela Authority Hacker, que entrevistou 3.812 profissionais de marketing digital, revelou dados sobre a incorporação da Inteligência Artificial (IA) nas rotinas de trabalho do setor. Conforme divulgado na pesquisa, nada menos que 75,7% dos profissionais de marketing já estão utilizando ferramentas de IA em suas atividades laborais, um número que demonstra a rápida assimilação dessa tecnologia na indústria.

De acordo com a publicação, o uso da IA não é apenas experimental, mas frequente. O levantamento apontou que 49,5% dos profissionais de marketing utilizam ferramentas de IA várias vezes por semana ou até diariamente. Entre as diversas aplicações, a criação de conteúdo para blogs se destaca, com 85,1% dos usuários de IA empregando a tecnologia para essa finalidade específica, evidenciando o impacto significativo da IA na produção de artigos e textos.

O estudo também investigou as ferramentas mais populares, e o ChatGPT lidera: 69% de todos os profissionais de marketing entrevistados utilizam essa plataforma. A pesquisa atribui essa popularidade à ampla disponibilidade de uma versão gratuita e aos planos pagos acessíveis oferecidos pela OpenAI. Além disso, a percepção sobre a qualidade do conteúdo gerado por IA é notavelmente positiva, com 65,8% dos entrevistados considerando-o igual ou superior à escrita humana.

Apesar da alta adesão, o relatório mostra que existem desafios. A pesquisa indicou que 63% dos que adotaram a IA citam as imprecisões no conteúdo gerado como um desafio importante. No entanto, essa preocupação não parece ter refreado o entusiasmo, já que 98,1% dos profissionais de marketing reconhecem que algum nível de compreensão sobre IA é importante para seus trabalhos. A pesquisa também tocou em um ponto sensível: 81,6% dos profissionais acreditam que os empregos de redatores de conteúdo estão em risco devido à IA, e 32,9% das empresas já substituíram algumas tarefas humanas por soluções de IA.

Vinícius Sá, CEO da Agência de SEO Miranttus, afirmou que os números apresentados pela Authority Hacker são importantes para análise no mercado digital e nota-se que a adoção massiva da IA, especialmente para criação de conteúdo, reflete a busca incessante por eficiência e escala. “Ferramentas de IA abrem novas possibilidades e os profissionais de marketing estão aproveitando isso para otimizar processos e escalar resultados”.

O estudo também revelou um sentimento predominantemente positivo em relação ao avanço da IA, com 60% dos profissionais de marketing se sentindo otimistas sobre o crescimento da indústria de IA. Curiosamente, a preocupação inicial sobre o impacto negativo da IA no tráfego de busca parece ter diminuído, com apenas 30,1% dos profissionais acreditando que a IA prejudicará o tráfego de busca nos próximos cinco anos. No entanto, há uma desconfiança em relação à transparência: 54,9% dos respondentes suspeitam já ter recebido conteúdo gerado por IA de um prestador de serviços sem a devida divulgação.

Os principais motivos para a não adoção da IA, segundo 21,1% dos entrevistados que ainda não utilizam essas ferramentas, são a falta de conhecimento (45,2%) e a falta de tempo (uma porcentagem não especificada diretamente, mas citada como o segundo maior motivo). A pesquisa foi abrangente, coletando respostas de profissionais em 134 países, com a maioria dos participantes localizados na América do Norte, Europa e Ásia. Pouco mais de 50% dos respondentes eram proprietários de websites.

Perguntado sobre as implicações futuras e como os profissionais devem se posicionar, Vinícius disse que a IA não é mais uma promessa futura, é uma realidade presente e transformadora no marketing digital. Os dados sobre a substituição de tarefas humanas e a percepção de risco para certas funções, como redatores, acendem um alerta para a necessidade de requalificação e adaptação. “Na Agência Miranttus, o recurso ou uso de IA é entendido como uma poderosa aliada para potencializar estratégias de SEO, por exemplo. O caminho segue desde a pesquisa de palavras-chave até a otimização de conteúdo e análise de dados, que contribuem para que uma empresa saiba como aparecer na primeira página do Google, até de estratégias eficientes e uma gestão completa em SEO oferecida por uma empresa sempre atualizada no meio digital. O segredo não é temer a IA, mas aprender a usá-la de forma estratégica e ética, combinando a eficiência da máquina com a criatividade e o discernimento humano para entregar resultados superiores”.

