Onze pessoas morrem em acidentes no RS entre sábado e segunda

Veículo no qual estavam as quatro pessoas que morreram no acidente em Rondinha, na madrugada de domingo (11). Rádio Máxima / Divulgação

Entre a manhã de sábado (10) e a madrugada desta segunda-feira (12), 11 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul, segundo levantamento realizado pelo jornal Zero Hora com base em dados das polícias rodoviárias. A média é alarmante: uma morte a cada três horas.

No sábado (10), três pessoas morreram em colisões graves. Em Seberi, Dirceu Donatti, de 58 anos, morreu após seu veículo colidir frontalmente com um caminhão na BR-386. Já em Tucunduva, duas vítimas — Paulo Cassio Chitolina Helmich, de 34 anos, e Luis José Lucas, de 58 — faleceram após um Fiat Uno colidir com um Renault Clio na ERS-305.

O domingo (11) foi o dia mais trágico, com sete mortes registradas. Em Rondinha, no Norte do Estado, quatro jovens de 16 a 21 anos morreram em uma colisão entre um carro e um ônibus na RS-404. Em Gravataí, um acidente na freeway (BR-290) vitimou duas pessoas, que estavam em um Renault Sandero. Ainda no mesmo dia, em Rosário do Sul, uma mulher de 39 anos morreu em uma colisão com uma carreta na BR-290.

Na madrugada desta segunda-feira (12), mais uma morte foi registrada em Novo Barreiro. Eduardo Machado Neuhaus, de 28 anos, perdeu a vida após colidir com um ônibus da linha Três Passos/Porto Alegre.

O elevado número de vítimas reforça o alerta sobre a necessidade de atenção redobrada nas rodovias gaúchas, especialmente em períodos de maior movimentação.