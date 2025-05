Nova solução de recarga elétrica atende postos e frotas no Brasil

Konect permite a simplificação da instalação e o gerenciamento dos pontos de recarga, fazendo com que estabelecimentos interessados em oferecer o serviço não precisem lidar com múltiplos fornecedores, tecnologias isoladas ou processos complexos de integração. A solução abrange desde o planejamento até a operação contínua.

Um dos principais diferenciais do Konect é a compatibilidade com os sistemas que já fazem parte do ecossistema atual de abastecimento de combustíveis fósseis. A plataforma cria sinergia com diversas partes já existentes neste ecossistema, como terminais de pagamento, controle de abastecimento, programas de fidelidade e gestão de frota. Dessa forma, o serviço de recarga pode ser incorporado à rotina do negócio com impacto mínimo na operação.

A plataforma também oferece suporte técnico e consultoria para adequação elétrica, escolha dos pontos de recarga, instalação e manutenção. A arquitetura é modular, permitindo que a estrutura cresça conforme a demanda.

Além do hardware, o Konect conta com um sistema digital que centraliza o controle da operação. É possível monitorar o uso, acompanhar o consumo de energia em tempo real, definir prioridades de carregamento e programar manutenções. A solução também é compatível com fontes alternativas de energia e baterias de armazenamento, contribuindo para a redução de custos e o aumento da eficiência energética.

Criando soluções globais para o setor de abastecimento, mas levando em conta as características específicas de cada país, a Gilbarco Veeder-Root aplicou sua experiência no desenvolvimento de uma solução de recarga pensada para o perfil operacional do mercado latino. O lançamento do Konect considera as particularidades regionais da infraestrutura, como variações no fornecimento de energia e a necessidade de integração com sistemas já utilizados pelos estabelecimentos.

A iniciativa acompanha a evolução da mobilidade elétrica no Brasil, ampliando a demanda por soluções de recarga confiáveis, escaláveis e adaptadas à realidade local.