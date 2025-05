MPD Engenharia completa 2 anos no Cubo Itaú com Selo Dourado

A MPD Engenharia, construtora e incorporadora com mais de 40 anos de atuação em diversos segmentos da construção civil e uma das referências no mercado de médio e alto padrão, conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Dourado Cubo Itaú. No ano anterior, a empresa foi destaque na categoria Corporate Engajamento e, em 2025, recebeu o reconhecimento na categoria Corporate Negócios, consolidando-se como uma das três corporações que mais geraram oportunidades comerciais no Cubo e o Construliving, o hub de inovação com foco em fomentar negócios nos setores de construção e habitação.

O ano de 2024 marcou um crescimento expressivo de 360% para o hub — reflexo da forte atuação e do compromisso de seus mantenedores, como a MPD, que participou ativamente de sua criação em 2023. No último ano, a empresa desempenhou um papel essencial na mobilização de parceiros e colaboradores, promovendo eventos e workshops voltados à geração de conexões estratégicas na plataforma de inovação.

No último ano, essa parceria resultou em mais de 40 conexões com agentes do ecossistema, incluindo startups e corporações, cerca de 10 negócios concretizados, mais de 200 participações em eventos, cursos e treinamentos, além da realização de quatro eventos próprios.

Um dos grandes destaques desse movimento foi o Conexão Day, o primeiro evento de Customer Experience voltado à construção civil, idealizado pela MPD. A iniciativa reuniu mais de 400 participantes e promoveu discussões relevantes sobre inteligência artificial, consumidores multigeracionais e a jornada do cliente no setor.

Milton Meyer, presidente da MPD, destaca como o Construliving se tornou um espaço fundamental para as estratégias de inovação da empresa. “Por intermédio deste ecossistema, aceleramos nossa transformação digital, encontramos parceiros alinhados com nossos objetivos de negócio e aprimoramos a forma como nos relacionamos com os stakeholders no setor. A dupla conquista do Selo Dourado evidencia nosso impacto contínuo no hub, por meio de nossas participações em eventos, geração de conexões e implementação de soluções”.

Para conquistar o Selo Dourado do Cubo Itaú na categoria Corporate/Negócios, as corporações devem demonstrar um alto nível de interação e geração de oportunidades dentro da comunidade, destacando-se em métricas como número de conexões na plataforma, conexões intermediadas pelo time do Cubo, desenvolvimento de projetos de inovação, formalização de contratos com outros membros e parcerias desenvolvidas com startups.

Já na categoria Engajamento, conquistada no ano anterior, as empresas precisam comprovar um forte envolvimento com a comunidade, participando ativamente de eventos realizados no Cubo e abertos ao público, mantendo acessos frequentes à plataforma e engajando diversas áreas da organização nas iniciativas do ecossistema.

Durante a celebração de dois anos do Hub Construliving, Caroline Abreu, gerente de Inovação, Tecnologia, Qualidade e Meio Ambiente da MPD, destacou, no painel sobre “Construção leve e a redução da emissão de carbono na construção civil”, a importância da colaboração entre construtoras, incorporadoras, fornecedores e bancos para viabilizar a industrialização do setor. Compartilhou aprendizados da MPD, que busca anualmente implementar novos métodos construtivos e ressaltou que a inovação exige enfrentar paradigmas e superar resistências internas e externas. Para ela, a industrialização é essencial para reduzir custos, uso de recursos naturais e emissões de carbono no segmento.

Ainda na semana de celebração dos dois anos de Hub Construliving, no Cubo Itaú, a MPD também participou de um painel no Morada Summit, evento idealizado para profissionais do mercado imobiliário, com insights sobre inovação, IA, marketing e tendências do setor.

"Para nós, no Construliving, o conceito de desenvolvimento de negócios está alinhado com as estratégias de desenvolvimento que buscamos na MPD. Nossa principal tese de inovação é a industrialização e digitalização do setor, visando transformar a forma como construímos e operamos canteiros. Dentro deste ecossistema, não apenas conhecemos startups que podem contribuir para essa mudança, mas também nos conectamos com outras corporações que podem impactar positivamente o segmento", encerra Caroline.