EDX lidera pesquisa global sobre ServiceNow

Pelo terceiro ano consecutivo, a Extreme Digital Experience (EDX) consolida a posição de liderança dentro do ecossistema ServiceNow, nas categorias de serviços de consultoria, implementação, serviços gerenciados e inovação. O reconhecimento, que demonstra a capacidade técnica da companhia, foi publicado no relatório Information Services Group (ISG) Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners 2025, destacando a evolução em soluções personalizadas e eficiência operacional.

A EDX é uma marca integrante do Extreme Group. Especialista em jornadas digitais para diferentes indústrias, a companhia acumula mais de 180 projetos realizados nos últimos três anos, atendendo cerca de 25 clientes de diversas verticais e conta com uma equipe de mais de 200 profissionais especializados. Em 2023 e 2024, a empresa já havia figurado na liderança da pesquisa ISG, com uma expansão de atuação que abrange as áreas de Customer, ITX, Creator Workflows e Now Assist.

Lucas Matis, CEO da EDX, comenta que o reconhecimento pela ISG “atesta a aplicação do conhecimento técnico em ServiceNow, alinhado com a compreensão da equipe com as necessidades de negócio dos clientes. Dessa forma, a empresa contribui com o desenvolvimento de soluções que facilitam o dia a dia das pessoas, otimizando fluxos de trabalho e oferecendo competitividade em diversas indústrias”.

A pesquisa ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners 2025 analisa os fornecedores de software e serviços mais relevantes no Brasil, posicionando-os com base na metodologia ISG Research. Neste ano, a EDX estabeleceu a posição de liderança em três categorias pela capacidade de escalar em projetos complexos, com características técnicas e metodológicas, também demonstradas na área de Customer Workflows.

A autora do relatório, Sonia Maria Castral, destaca que a empresa “integra pessoas, processos e tecnologias para criar soluções personalizadas, sendo fundamental para eficiência operacional, inovação e alinhamento estratégico”, disse no relatório ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners 2025.

Em 2025, a EDX intensificou sua atuação com a adoção de soluções que incorporam a IA Generativa e Now Assist, além de expandir sua presença para verticais estratégicas como Finanças, Saúde e Utilities. A empresa também foi reconhecida como a parceira do ano para projetos de Customer Workflows.

A ISG é uma empresa global de consultoria e pesquisa em tecnologia. A empresa auxilia mais de 900 clientes a alcançar capacidade operacional e crescimento acelerado. Fundada em 2006, a ISG possui mais de 1.600 profissionais em mais de 20 países.

