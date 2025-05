Motociclistas fazem manobras perigosas e perturbam trânsito em Braga

Na noite deste sábado (10), moradores de Braga vivenciaram momentos de preocupação e revolta devido à ação de motociclistas que realizaram manobras perigosas e trafegaram com escapamentos abertos na principal avenida da cidade. O episódio ocorreu poucas horas antes do início do baile comemorativo pelos 59 anos de emancipação político-administrativa do município, na praça central, quando a via apresentava grande movimento.

O barulho excessivo provocado pelos escapamentos adulterados e as acrobacias perigosas colocaram em risco pedestres, motoristas e famílias que já se dirigiam ao local do evento. Segundo relatos de testemunhas, os motociclistas empinavam as motos, cortavam giro e circulavam em alta velocidade, demonstrando total desrespeito às normas de trânsito e ao bem-estar da população.

A ausência da Brigada Militar momentos antes do início da programação oficial foi duramente criticada por moradores. “É inaceitável que, em uma noite de celebração tão importante para o município, a cidade fique sem a presença preventiva da força de segurança. Isso encoraja atitudes irresponsáveis como essa”, afirmou um cidadão.

A prática de manobras perigosas e o uso de escapamentos irregulares são infrações graves previstas no Código de Trânsito Brasileiro, passíveis de multa, apreensão do veículo e até suspensão da habilitação.

Moradores agora cobram uma postura mais firme das autoridades locais e reforço na atuação da Brigada Militar, especialmente durante eventos públicos e datas comemorativas, mas porém estes fatos de principalmente de motos com uso de escapamento irregular é constante durnte a semana. A comunidade espera que os responsáveis sejam identificados e que medidas sejam adotadas para evitar que episódios como este voltem a ocorrer.