Mulher é esfaqueada por ex-vereador no RS

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na tarde deste domingo (11), em Santiago. Segundo as primeiras informações, o crime ocorreu em um apartamento no 9º andar de um prédio, no centro da cidade.

O homem desferiu diversos golpes de faca na namorada, de 36 anos, sendo que a vítima restou com lesões no pescoço, tórax e nas mãos.

A filha da vítima, de 15 anos, tentou intervir e também foi lesionada em uma das mãos.

Em determinado momento, ainda durante as agressões, uma das vítimas conseguiu abrir a porto do apartamento e pedir socorro. Um vizinho teria atingido o suspeito com um extintor na cabeça, o que deu tempo para as duas se esconderem em outro apartamento.

A Brigada Militar foi chamada e prendeu o agressor no local. Ele ainda tentou pular do prédio, mas foi contido pelos policiais e levado à Delegacia de Polícia.

A vítima foi encaminhada para atendimento no Grupo Hospitalar Santiago.

O autor do crime foi identificado como Fábio da Silva Franco, ex-vereador de Jaguari e, atualmente, assessor daquela Casa Legislativa.

EXONERAÇÃO

A Câmara de Vereadores de Jaguari, através de suas redes sociais, comunicou a exoneração imediata do servidor.

Em nota oficial, a Câmara manifestou seu total repúdio a qualquer ato de violência, especialmente contra a mulher, e informou que, diante do grave fato, foi determinada sua imediata exoneração.