Acidente na estrada entre Rondinha e Sarandi provoca quatro óbitos

A colisão frontal envolvendo um VW Gol e um ônibus ocorreu por volta das 4h20min do domingo (11/5) na altura do km 9 da ERS-404, que liga Rondinha à Sarandi.

Conforme informou o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o automóvel com placas de Rondinha/RS invadiu a pista contrária e atingiu o coletivo. Na sequência, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, parando no outro lado da estrada.

Das cinco pessoas que ocupavam o carro, três morreram no local e duas foram socorridas ao hospital de Sarandi. Uma das vítimas que estava em atendimento não resistiu aos ferimentos e faleceu, revelou o CRBM. Ninguém que viajava no ônibus de turismo de Bento Gonçalves/RS ficou ferido.

A rodovia permaneceu bloqueada até a finalização dos trabalhos de perícia, remoção dos veículos e dos corpos das vítimas.

