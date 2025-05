Seberi: Colisão entre automóvel e caminhão causa uma morte

A colisão frontal entre carro e caminhão resultou na morte de um homem de 58 anos – natural de Frederico Westphalen. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era o condutor do Fiat Uno com placas de Alpestre/RS que invadiu a pista contrária provocando o acidente.

O motorista do automóvel ficou preso às ferragens e faleceu no local. O caminhoneiro saiu ileso. O fato ocorreu na manhã do sábado (10/5), na BR-386 em Seberi.

A PRF orientou o trânsito no local. Também foi realizado o levantamento pericial e remoção dos veículos sinistrados, e do corpo da vítima. As causas da colisão frontal serão investigadas.

