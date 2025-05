Mulher é presa com armas de fogo e munições em Tenente Portela

Uma mulher foi presa na tarde da sexta-feira (9/5), pela equipe da Brigada Militar (BM) em Tenente Portela, por porte ilegal de armas de fogo e munições.

Com ela, os policiais militares apreenderam quatro espingardas, duas placas balísticas, diversas munições, dois carregadores de pistola, três coldres, uma máscara e dois telefones celulares.

A presa foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para os trâmites previstos em lei.

