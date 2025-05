Brigada Militar apreende porções de cocaína em Santo Augusto

Na tarde da quinta-feira (8/5), a guarnição da Brigada Militar (BM) de Santo Augusto prendeu um indivíduo devido ao tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidas oito porções de cocaína, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

Posteriormente, segundo a BM, o preso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.

