Atendimento omnichannel transforma o setor imobiliário

A digitalização do mercado imobiliário brasileiro tem remodelado a forma como os consumidores buscam informações, interagem com profissionais e tomam decisões de compra. Atualmente, a jornada do comprador passa por diferentes canais — físicos e digitais — o que exige dos corretores de imóveis uma atuação estratégica, integrada e responsiva. Nesse contexto, o atendimento omnichannel deixa de ser uma inovação opcional e passa a ser uma exigência para garantir competitividade e eficiência na comunicação com o cliente.

“O cliente espera ser atendido com qualidade em qualquer canal, a qualquer hora”, afirma Alex Koeche, CEO da plataforma ProCorretor.

A abordagem omnichannel consiste justamente na integração entre diferentes canais, promovendo uma experiência contínua. Isso significa que, ao receber um primeiro contato por mensagem, por exemplo, o corretor poderá dar continuidade ao atendimento por e-mail, telefone ou presencialmente, mantendo o histórico e os dados do cliente sempre atualizados.

De acordo com o Anuário DataZAP 2024, publicado pelo portal Conteúdo Imob, o comportamento digital do comprador de imóveis tem se tornado cada vez mais sofisticado e multicanal. A maioria dos consumidores inicia sua busca por imóveis em plataformas digitais, o que reforça a importância de uma presença estratégica e integrada por parte dos corretores.

A adoção de ferramentas específicas — como CRMs imobiliários, automação de mensagens e sistemas de gestão de leads — permite ao corretor acompanhar o estágio de interesse de cada comprador, armazenar interações anteriores e planejar comunicações personalizadas. Isso evita retrabalho, reduz falhas e aumenta a chance de conversão.

A experiência do cliente também se transforma. Quando percebe que há continuidade na conversa, independentemente do canal, o comprador tende a se sentir mais seguro e confiante — fatores essenciais em uma decisão de alto valor como a aquisição de um imóvel.

A personalização também ganha força. A coleta e análise de dados ao longo da jornada — como histórico de imóveis visitados, preferências, localização e dúvidas recorrentes — possibilita um atendimento mais consultivo. O corretor deixa de ser apenas um apresentador de imóveis e se posiciona como consultor de confiança.

O desafio está em equilibrar agilidade com profundidade no atendimento. O cliente espera respostas rápidas, mas também deseja que suas necessidades sejam compreendidas. É justamente essa integração que o omnichannel proporciona.

Na avaliação de Alex Koeche, o futuro da corretagem de imóveis será dominado por profissionais que conseguirem unir tecnologia, personalização e velocidade em todas as etapas da jornada do cliente — entregando uma experiência moderna, confiável e eficiente.