Crise interna provoca troca no comando da Polícia Civil do RS

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (9), a saída do delegado Fernando Sodré do comando da Polícia Civil. Para o cargo de chefe da corporação, foi nomeado o delegado Heraldo Guerreiro. A decisão ocorre em meio a uma crise interna que vinha se intensificando nos últimos dias.

Foto: Rafael Piasecki

O estopim para a mudança teria sido um episódio ocorrido na última sexta-feira (2), quando Sodré, segundo relatos, cobrou de forma incisiva as delegadas Cristiane Ramos e Carolina Funchal Terres, da Delegacia da Mulher, sobre o vazamento de dados sigilosos de 307 mulheres. O episódio gerou forte repercussão interna, contribuindo para um clima de desgaste institucional que inviabilizou sua continuidade no cargo.

Além da troca no comando principal, a delegada Adriana Regina da Costa foi nomeada como subchefe da Polícia Civil. É a primeira vez na história da corporação gaúcha que uma mulher assume essa função, o que marca um momento histórico para a instituição.

A Secretaria de Segurança Pública ainda não detalhou os próximos passos da nova gestão, mas sinaliza que a mudança busca restabelecer a estabilidade interna e fortalecer a confiança na atuação da Polícia Civil junto à sociedade.