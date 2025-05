Stone e Yungas se unem com foco na eficiência operacional

Observando o movimento do mercado em direção à digitalização e à busca por eficiência operacional, a Stone, fintech de meios de pagamentos, fortalece sua parceria estratégica com a plataforma de gestão integrada para grandes negócios, Yungas. Com o objetivo de escalar sua operação de franquias, a rede acredita ter identificado um parceiro tecnológico especializado para estruturar os processos e escalar a gestão com controle, transparência e inteligência.



De acordo com Guilherme Reitz, CEO da Yungas, a parceria vem se consolidando na gestão da rede de franquias da fintech. “Desde o início, ficou claro que a Stone buscava mais do que uma ferramenta: ela precisava de uma plataforma capaz de se adaptar à sua realidade operacional e crescer junto com a rede”.



“Esse alinhamento levou ao desenvolvimento de um módulo financeiro sob medida, com foco em facilitar a leitura dos dados pelos franqueados, aumentar o engajamento com os números e permitir o acompanhamento em tempo real do desempenho financeiro de cada unidade”, acrescenta o empresário.



Atualmente, além do módulo financeiro, a Stone também utiliza soluções de comunicação integrada, que busca centralizar todas as interações e eliminar ruídos, checklist e padronização para estruturar rotinas e processos, além de materiais e FAQ (perguntas frequentes), oferecendo autoatendimento e acesso aos conteúdos essenciais. “Atuamos como uma plataforma unificadora para a gestão da rede, e a Stone vem ampliando o uso de seus recursos ao longo do tempo”, explica Reitz.



“Essa digitalização tem como objetivo contribuir diretamente para a consistência do serviço entregue na ponta, o que é fundamental para preservar a reputação e o padrão de atendimento da marca”, completa.



Expansão e integração



Diante dos resultados já consolidados, Reitz afirma que a fintech segue cada vez mais confiante no papel da plataforma como ferramenta central na gestão da rede. “O fortalecimento da parceria acontece de forma orgânica, com o objetivo de reduzir a dependência de outros sistemas e consolidar as operações em um ambiente único e integrado”.

Um relatório divulgado pela Deloitte aponta que as empresas que investem em sistemas integrados, como Enterprise Resource Planning (ERP), soluções em nuvem, automação de processos e análise de dados em tempo real, conquistam ganhos expressivos de produtividade, eficiência operacional e capacidade de adaptação.



Esses ganhos, destacados pelo relatório, reforçam a relevância de investir em soluções integradas para redes em expansão. No caso da Stone, a busca por eficiência tem guiado os próximos passos da parceria, conforme explica Reitz. “O objetivo é que a plataforma atue como ambiente centralizador de toda a operação da rede, para promover eficiência, automação e previsibilidade para a franqueadora e suas unidades”.



“O futuro da parceria está diretamente ligado à construção de uma gestão mais conectada, integrada e orientada por dados, consolidando um modelo escalável e sustentável para o crescimento da rede”, conclui o CEO.



