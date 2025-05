Acidente com vítima fatal na BR 285 em Panambi

Um acidente de trânsito na BR 285, próximo ao Trevão em Panambi registrado no início da manhã desta sexta-feira (09), deixou uma vítima fatal e pelo menos duas pessoas feridas.

De acordo com as informações, com o choque, os veículos, Citroën Aircross e um VW UP incendiaram. O condutor de Volkswagen UP faleceu no local enquanto que no Citroën Aircross estava um casal que foi retirado com vida. O homem e a mulher foram conduzidos pela ambulância da SAMU ao Pronto Atendimento do Hospital de Panambi. Não se tem informações ainda sobre o estado de saúde do homem e da mulher.

As placas dos dois veículos e a identidade dos envolvidos neste acidente ainda não foram divulgadas.

Bombeiros de Panambi, Polícia Rodoviária Federal e Samu atenderam a ocorrência.

O trânsito de veículos foi interrompido nos dois sentidos.