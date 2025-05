Homem é preso após agredir companheira e provocar princípio de incêndio em Vista Gaúcha

Um homem foi preso após agredir a companheira e provocar um princípio de incêndio em sua própria residência no centro de Vista Gaúcha. O caso ocorreu na manhã dessa quinta-feira, nas proximidades do hospital da cidade. De acordo com a Delegacia de Polícia Civil de Tenente Portela, o homem de 42 anos teria agredido a companheira e depois ateado fogo em objetos no interior da casa.

A prisão em flagrante foi realizada pela Brigada Militar. O suspeito deve ser encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foi acionado às 10h50min para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o combate inicial ao fogo e controle das chamas foi efetuado por equipe da prefeitura com caminhão-pipa.

As informações preliminares, repassadas pelos bombeiros voluntários, são de que o fogo começou em um sofá e colchão. Um quarto e a sala do imóvel – uma casa mista – foram atingidos.

A Polícia Civil confirmou que casa era habitada pelo suspeito, sua companheira e outros familiares. Por enquanto não há mais detalhes sobre o estado de saúde da mulher que foi agredida e de que forma ocorreram essas agressões.