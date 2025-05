Polícia Civil prende líder de organização criminosa ligada ao tráfico em Frederico Westphalen

A Polícia Civil de Frederico Westphalen cumpriu, na manhã desta quinta-feira (8), um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de liderar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na região. A ação faz parte de uma investigação em andamento conduzida pela Delegacia de Polícia do município.

De acordo com a corporação, a apuração teve início em março de 2025, após a prisão em flagrante de dois indivíduos. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 495 gramas de cocaína, mais de 9 quilos de maconha, armas de fogo, munições, balanças de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

A análise do material recolhido permitiu aos investigadores identificar que os suspeitos atuavam sob o comando do homem preso nesta quinta. Segundo a polícia, ele era responsável por coordenar a distribuição de drogas e a arrecadação dos valores obtidos com o tráfico. Além disso, mantinha contato frequente com comparsas, inclusive para planejar possíveis atos violentos relacionados à atividade criminosa.

Diante da gravidade dos fatos e das evidências de sua posição de liderança na organização, o delegado responsável pelo caso, Jacson Oiliam Boni, solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, o que foi prontamente acatado.

“A prisão preventiva representa passo importante no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, afirmou o delegado.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes do grupo e ampliar a responsabilização penal dos envolvidos.