Expo Elevador destaca as inovações da indústria de elevadores em São Paulo

As mais recentes inovações para o segmento de elevadores estarão expostas na 9ª edição da Expo Elevador, que acontece de 06 a 08 de maio no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

O mercado brasileiro de elevadores tem alto potencial de crescimento, por isso a feira atrai fabricantes e montadoras de elevadores, fabricantes de peças e componentes, empresas de manutenção e conservação, além de construtoras, empresas de engenharia e universidades.

A Inteligência Artificial (IA) para elevadores, a Internet das Coisas (IOT), os equipamentos com mais autonomia, capacidade e integrados às novas tecnologias estarão entre os destaques desta edição.

Com todo o espaço comercializado desde o início do ano, a Expo Elevador deve reunir mais de 100 empresas nacionais, além de empresas especializadas vindas da China, Turquia, Argentina, Chile e diversos países da Europa e América Latina.

Mercado em expansão

“O mercado imobiliário deve continuar registrando resultados positivos em 2025 em função do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, após alta expressiva de lançamentos no ano passado, o que favorece o segmento de elevadores”, destaca Edilberto Cardoso de Almeida, diretor da Cardoso de Almeida, organizador da Expo Elevador.

Além disso, ressalta Almeida, o envelhecimento populacional, o crescimento das cidades e a expansão das zonas urbanas são fatores determinantes para o crescimento do transporte vertical. Outra oportunidade de negócios é que o Brasil ainda enfrenta grande desfasagem nesses equipamentos. Novos elevadores que precisam ser instalados e os antigos necessitam de modernização, o que favorece a expansão do setor.

“A maioria dos elevadores em uso no país atualmente carece de algum tipo de modernização, de acordo com os especialistas, algo em torno de 60% de cabines nos condomínios apresentam necessidade de atualização”, diz Almeida. A feira vai mostrar que é possível elevar a qualidade dos nossos elevadores, com equipamentos de alta geração, destaca ele.

Acidentes em elevadores

Diversos painéis de debates estão previstos para analisar as principais tendências do mercado de elevadores. Um dos principais analisa um ponto de atenção para o setor atualmente: o risco de acidentes causado por erros no projeto e no memorial de cálculo, fora as falhas de manutenção. Os convidados incluem especialistas, como Edson Parmejano, Carlos Eduardo, Ederson Silva, Fabio Aranha e Afonso Gappo, que apresentarão soluções para reduzir o número de acidentes com elevadores no país.

Evento especial sobre novas tecnologias

Na edição deste ano acontece ainda o evento Conexão Prédio Inteligente, em que serão abordados temas ligados às novas tecnologias de automação predial. Durante os três dias da feira um auditório será destinado a receber palestrantes e profissionais ligados ao mercado de edificações para apresentações e debates. O acesso será gratuito para todos os visitantes da feira.

Entre os destaques do seminário estão Chao Lung Wen, idealizador do conceito de Telessaúde de Bem-Estar e Estilo de Vida 50+ e autor do livro “Telemedicina de Logística e Telessaúde”, que abordará o tema “Condomínios Residenciais com Telessaúde Integrada”, além de Cesar Ribeiro, executivo com experiência em gestão de energia, eficiência energética e otimização de processos, com a palestra “Gestão Energética em Edificações”.

