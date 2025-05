Casal é preso por estupro de vulnerável e maus-tratos contra filha de 11 anos em São Gabriel

Um casal foi preso, na noite desta quarta-feira, 7, em São Gabriel, por suspeita de estupro de vulnerável, lesão corporal grave e maus-tratos contra a própria filha, de 11 anos. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia do município, com apoio da Brigada Militar e do Conselho Tutelar. A investigação é conduzida pelo delegado Daniel Severo.

A vítima deu entrada na Santa Casa com múltiplos ferimentos, incluindo duas costelas fraturadas, perfuração no pulmão, diversos hematomas e lesões na região genital, com sangramento. Devido à gravidade do caso, a criança foi intubada e transferida em coma para Santa Maria, por meio de ambulância contratada pelo Município.

Conforme relataram os pais à equipe médica, a menina teria “caído da cama”. A justificativa, no entanto, foi considerada incompatível com a extensão dos ferimentos.

Os suspeitos, um homem de 55 anos e uma mulher de 36, moradores do bairro Vila Mariana, foram conduzidos ao Presídio Estadual de São Gabriel, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.

O caso segue em investigação.