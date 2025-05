Polícia Civil de Três de Maio prende homem por suspeita de estupro de vulnerável

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três de Maio, cumpriu na noite desta terça-feira (6) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, residente no bairro Medianeira, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra suas duas filhas, de 10 e 14 anos.

A prisão foi decretada após a autoridade policial receber informações sobre o caso no final da tarde do mesmo dia, resultando na representação e expedição do mandado judicial. O suspeito foi encaminhado ao Presídio de Santo Cristo, onde permanecerá à disposição da Justiça.