Golpe Há 2 horas Golpe do passaporte: criminosos usam nome da Polícia Federal em sites falsos para roubar dados e dinheiro Links patrocinados levam a páginas idênticas a da Polícia Federal, mas falsas. Órgão alerta para aumento de estelionatos envolvendo vítimas da região

Balanço Há 1 dia Feriado do Dia do Trabalhador registra 98 mortes nas rodovias federais do país Acidentes deixaram, ainda, 945 pessoas feridas